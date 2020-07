Técnicas para evitar las estafas por el retiro de fondos

Mañana jueves 30 se inicia el proceso de solicitudes de los afiliados a las AFP para el retiro del 20% de sus fondos previsionales, luego de que el proyecto fuese aprobado por los diferentes tramites constitucionales.

Son alrededor de 11 millones de trabajadores, tanto chilenos como extranjeros residentes en Chile quienes podrán realizar el retiro, el cual será entregado en dos procesos, el primero en los 10 primeros 10 días hábiles y luego el 50% restante será solicitado en máximo 30 días.

Este proceso no está exento de intentos por cometer fraudes o estafas por parte de personajes malintencionados, ya que desde ya se han empezado a recibir mensajes de textos o whatsapp fraudulentos, invitando a los afiliados a ingresar a links falsos.

Ante la situación, la Superintendencia de Pensiones explicaron que dichos mensajes no son reales y no corresponden a un correo informativo enviado por el organismo. Además, aclaran que nunca envían e-mail pidiendo datos personales o invitando a ingresar a cualquier link.

Pues para empezar y como norma general, tanto bancos, instituciones, o la Superintendencia, no solicitan datos personales a través de mensajes de texto, WhatsApp o correos electrónicos. Así mismo destacaron que los correos o mensajes que provienen de las instituciones, no se refieren hacia el cliente con nombre ni apellido, ni envían mensajes a aquellos que no forman parte de su cartera de clientes. Errores ortográficos o de redacción son otros indicios de estafa, por lo que se sugiere no considerar este tipo de mensajes o pinchar en links de cualquier proveniencia