“Te voy a cagar, yo no tengo nada que perder”: Claudio Fariña es formalizado por amenazas contra Carla Zunino

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, específicamente en twitter.

Claudio Fariña, reconocido periodista de TVN, hoy fuera del canal estatal, fue formalizado por el delito de amenazas y quedó con medidas cautelares luego que su esposa, la periodista Carla Zunino lo denunciara por el delito de amenazas en el contexto de violencia intrafamiliar.

En una de las audiencias del proceso judicial, según informó el medio Publimetro, el relato de Zunino se basa en amenazas recibidas a través de mensajes.

“El 9 de mayo de 2019 en horas de la tarde, la víctima Carla Zunino domiciliada en xxxx, recibió un mensaje por WhatsApp de su cónyuge, del que se encuentra separada de hecho, Don Claudio Fariña quien se niega a aceptar el término de la relación y mantiene un consumo problemático de alcohol, quien amenazó de forma seria y verosímil a la víctima manifestando textualmente “si me dices quién mierda va a compartir con Facu, si un ´weon´con antecedentes de violencia o robo o cualquier webada, Carla te voy a cagar, yo no tengo nada que perder”, dice el texto.

Claudio Fariña hace rato mostró la hilacha...y remata con esto 🤦‍♀️es de una mala clase que en él no me asombra 💩

Amenaza mostrar vídeos íntimos de su ex y violencia 🤨💩cuantas mujeres deben aguantar esas mierdas de "personas"🤦‍♀️