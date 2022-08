"Te amo": Pablo Solari le envió un tierno mensaje de cumpleaños a Gabriel Suazo

El capitán y actual referente de Colo Colo cumplió 25 años y uno de sus grandes amigos le envió un hermoso mensaje por video.

Gabriel Suazo y Pablo Solari.

Un hermoso regalo de cumpleaños recibió el capitán y referente de Colo Colo, Gabriel Suazo, de parte de un buen amigo que tiene en Argentina. Así es, nos referimos a Pablo Solari, quien a pesar de la distancia y estar en otros clubes, han sabido mantener su amistad durante este tiempo.

"Te quería desear un muy feliz cumpleaños, espero que puedas pasar un hermoso día junto a tus seres queridos. Sabes que te aprecio un montón, que eres una persona increíble que todo el mundo quiere. Te quería agradecer por tu amistad, por siempre apoyarme, por siempre darme un consejo desde el primer día que nos conocimos", dijo el argentino en un video publicado por Colo Colo en sus redes sociales. "Sabes que te amo un montón y que te extraño, como tu a mí, espero...y bueno amigo, que pases un hermoso día y que vengan muchos éxitos", cerró el Pibe a través del video.

Tras el saludo, el capitán de los albos agradeció el tierno gesto de su amigo: "Hermoso regalo. Mandarle un saludo a Pablito, él sabe que lo amo mucho y muchas gracias por el saludo. Y a toda la gente y los hinchas agradecerle por el cariño que se me tiene y que me he podido ganar. Llevo acá en el club desde el 2006, toda mi vida viniendo acá en esta institución a la que más amo, así que les mando un beso a todos, un abrazo grande y vamos por esos dos campeonatos".