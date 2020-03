Taxista que intentó violar a hija de Dino Gordillo es declarado culpable

Fue el 29 de noviembre de 2017 cuando la joven de 31 años tomó un taxi en el Barrio Bellavista, el cual la secuestró y la llevó a un sitio eriazo donde intentó violarla.

Según los relatos dados por la propia víctima, Catalina Vega hija del comediante Dino Gordillo, el conductor de dicho taxi identificado como Ariel González se desvió del camino, cerró los pestillos del auto y la llevó hasta un paradero en Huechuraba.

Catalina revela que después de un fuerte forcejeo, logró escapar y dar su testimonio a dos guardias quienes dieron aviso a Carabineros. Inmediatamente la joven denunció abiertamente los sucesos que la hicieron victima de un mal momento y problemas psicológicos de los cuales aun esta siendo tratada por profesionales de la salud mental.

Tras una espera de poco más de dos años, este pasado miércoles se dio inicio al juicio oral en contra del sujeto imputado por secuestro y abuso sexual, Catalina comentaba que “con este juicio, aparte de esperar justicia y libertad, que tenga que pagar todo lo que tenga que pagar. Para mí es un cierre de ciclo”.

El día de hoy tras esta larga espera, el imputado a los delitos mencionados, ha sido declarado como culpable.

“Estoy muy emocionada porque se hizo justicia. Duele todo lo que vivimos, duele las que ya no están, duele las que no pueden hablar, la que no tiene la suerte que yo he tenido, las que no tienen prueba y viven esto solas”, declaraba Catalina a medios de comunicación tras conocer la noticia.

Cabe destacar que la sentencia que deberá cumplir el imputado se conocerá el próximo viernes 13 de marzo.