Tarde de melancolía: Helhue Sukni y su “video de la soledad”

Helhue Sukni, la “abogada de narcos”, se caracteriza tanto por sus casos y dichos polémicos, que han generado debate en el mundo televisivo, como por su presencia en redes sociales. Con un particular sentido del humor, Sukni logró acumular una gran cantidad de seguidores que están al pendiente de sus publicaciones. Ayer la abogada sorprendió a sus fans con un hilarante y reflexivo video sobre su propia soledad.



En el video se ve a la abogada nada menos que acostada en una reposera de playa, junto a su piscina, champaña en mano y escuchando a todo volumen a Luis Miguel. Aunque acompañada de su esposo (su infaltable cigarro), Helhue Sukni se encontraba sola en su casa. Sus tres hijas estaban fuera de su hogar con sus respectivas parejas. Y, al parecer, la repentina soledad provocó amargura en la abogada.



La reflexión de Helhue Sukni



La licenciada comenzó su introspecciòn hacièndose una pregunta y respondiendo al instante: “¿Por qué estoy sola? Porque tengo tres hijas y cada cual hace su vida. Estoy sola, pero no me importa, filo, porque yo lo elegí, porque yo me separé po”.



“He tenido cuatro matrimonios, la tía Helhue se casó de blanco, me casé en Punta Cana, en Venecia,...pero ahora estoy sola, pero no importa, saben ¿por qué no importa? Porque es lo que yo elegí", aseguró Sukni. “Por ser una weona empoderada, porque soy una weona que me las creo toda, que no llora”, dijo a continuación.



Finalmente, la abogada llegó a una conclusión: “Hay que ser fuerte, tuve ganas de llorar denante, pero me aguanté porque ¡no se llora, hueones! ¡No hay que llorar! ¡No hay que ser débil! Porque llorar es ser débil, la tía Helhue no es débil, pero igual me da pena porque estoy sola”.