"Tarados": Dr. Juan Espinoza se lanzó contra el Gobierno en matinal de CHV

El doctor hizo un enfático reclamo a las autoridades en Contigo en la Mañana, y dejó a los conductores impresionados con sus palabras, puesto que para él el manejo de la pandemia ha sido "inconcebible".

Un curioso momento se vivió esta jornada en el matinal "Contigo en la Mañana" de CHV, donde estuvo un panel lleno de doctores comentando la pandemia de COVID-19 y las medidas sanitarias que se suelen tomar.

Además de Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez, participó el doctor Felipe Rivera, doctor José Miguel Bernucci y doctor Juan Espinoza, siendo este último el que tomó el protagonismo en un momento debido a la fuerte crítica que le hizo al Gobierno.

Mientras hablaban, el médico fue muy categórico en decir que "la principal variante ya tiene nombre, y está bautizada". Esto en referencia a las palabras que dio ayer Julio César, cuando dijo que había una variante Piñera.

"Las cosas se han hecho mal, particularmente mal y llamativamente mal. De hecho, se han hecho tan mal, se ha llegado tan tarde a todo, que hay dos posibilidades... o francamente tenemos una élite de tarados gobernando, o tenemos gente que ha buscado sacar algún rédito político de esto, porque es inconcebible, la cantidad de errores, no solamente ocasiones, sino de acciones que se han cometido", sostuvo el doctor Espinoza.



Además sostuvo que este desorden en el manejo de la pandemia del que él habla, es algo de conocimiento general para la gente en los hospitales. "Hay muchos colegas que no se atreven a decir esto, pero han cometido errores imperdonables", afirmó Juan.

Siguiendo está línea de críticas, fue muy enfático y dijo que si algunas de estas autoridades sanitarias estuvieran trabajando en el servicio de salud, y tuvieran una tasa de inmortalidad tan alta, ya los habrían despedido. Todo esto con el fin de dar a entender la gravedad de la situación.

Además le dio todo el crédito a la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, y afirmó que solo ahora cuando salieron sus polémicas declaraciones, las autoridades finalmente la escucharon, ya que antes no había sido así.

Espinoza también se refirió a la administración que tuvo el ex ministro Jaime Mañalich, y recordó cuando dijeron que se desconocía el nivel de pobreza que había. Esto le ganó una crítica muy dura del médico.

"Si tú desconoces que existe un nivel de pobreza en un país, no sirves en un cargo público... si no sabes la pobreza, si no sabes la realidad de tu país, no sirves. Si lo más bajo, en términos de recorrido, que has llegado en la capital es Manquehue, no sirves", finalizó.