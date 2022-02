Tamara Acosta alzó la voz ante quienes la criticaron tras sufrir robo de su auto

“Realmente me sorprende el odio de algunas personas. Impactante. Qué mal lo deben pasar”, disparó.

Sorpresa causó el pasado miércoles el robo del vehículo que sufrió la actriz nacional, Tamara Acosta, en medio de sus vacaciones.

A través de una publicación de Instagram, la intérprete indicó: “Me robaron mi auto en Laguna de Zapallar. Es un Toyota Urban cruiser, negro”. Tras esto, dio la patente del vehículo, para que sus seguidores pudieran aportarle con cualquier dato que ayudara en la búsqueda.

“Por si lo ven por ahí. ¡Se agradece!”, escribió la actriz, recibiendo múltiples mensajes de apoyo de los usuarios, solidarizando con lo que había vivido. Pero también hubo mensajes en otra tónica.

Sin embargo, algunos criticaron a la artista por su destino de vacaciones, manifestándole: “Laguna de Zapallar, yo te hacía en El Tabo o en Cartagena con el pueblo. Disfrute lo votado”. Lo anterior, en relación a su apoyo a Gabriel Boric, en las recientes elecciones presidenciales.

Ese fue uno de los mensajes que Tamara Acosta decidió contestar en sus redes sociales: “Aclaro para la gente que no sabe de geografía. El auto me lo robaron en la laguna, no en Zapallar”, relató.

“Realmente me sorprende el odio de algunas personas. Impactante. Qué mal lo deben pasar”, agregó, aunque luego se dirigió a quienes sí la han apoyado: “Vuelvo a agradecer las muestras de cariño”, sostuvo.

Tras esto, fueron varios de sus colegas que salieron en su respaldo. Una de ellas fue Loreto Aravena: “Y aunque hubiese sido Cachagua. ¿Cuál es el problema?“, lanzó la intérprete de la recordada Claudita, en Los 80.

“No aclares nada, qué les importa. Tranquila y páselo bien”, dijo por su parte Alfredo Castro, mientras que Felipe Braun le mandó su ánimo: “Te quiero mi Tamo”, les escribió el actor.