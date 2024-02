Salieron a la luz nuevos y reveladores detalles sobre el rescate del cuerpo de Sebastián Piñera luego del trágico accidente aéreo que le quitó la vida en el Lago Ranco, Región de Los Ríos. El capitán de Bomberos de Lago Ranco, Ricardo González, estuvo en conversación con Radio Bio Bio donde se refirió a los hechos. Relató que, una vez avisados de que el piloto se hundió con el helicóptero en el lago, él fue el encargado de sumergirse para rescatar a la víctima.

Señaló que realizó la inmersión con ayuda de una cuerda y que en los primeros metros “la visibilidad era muy poca” producto de la turbiedad, la lluvia y el viento. Al seguir bajando, en un momento pudo “divisar un manchón blanco como primera instancia”. Se trataba del helicóptero del expresidente, a unos 28 metros de profundidad.

El capitán reveló que el cuerpo no estaba al interior de la aeronave y no estaba atrapado. “Se sigue bajando un poco más y se logra divisar el cuerpo a un costado. No supera una distancia de entre 50 a 80 centímetros a un costado de la aeronave”, aseguró. Gonzáles precisó que en toda la maniobra no tardó más de 10 minutos. “Fue una extracción limpia, no tuve que hacer maniobras de rescate, de forcejeo, nada”, dijo.

El capitán de Bomberos también recordó que encontró el helicóptero hundido. Notó un detalle que podría ayudar a reconstruir lo ocurrido. “La aeronave estaba recostada en su lado derecho. Estaba en su totalidad (...) Solamente la puerta del lado izquierdo estaba abierta”, señaló el rescatista.

Con todo, González señaló que no se preocupó de la aeronave: “sólo me preocupé de extraer el cuerpo y llevarlo a la superficie”. Era consciente de que ya nada se podía hacer por la vida de Sebastián Piñera. “En los tiempos que ya habían transcurrido no se podía asegurar el rescate con vida”, sentenció.