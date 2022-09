Sujeto aseguró que abucheó a Gabriel Boric por ser "100 veces peor que Pinochet"

Una insólita protesta se realizó el pasado lunes 19 de septiembre en la Gran Parada Militar 20222 en la elipse del Parque O’Higgins, la cual estuvo marcada por las pifias e insultos al Presidente de la República, Gabriel Boric Font, cuando ingresó al recinto.

Ese día, una usuaria de TikTok preguntó a quienes estaban pifiando, el por qué lo hacían y uno de esos videos se ha transformado en viral. Un hombre el cual llevaba la bandera chilena en su espalda, le dijo a la joven que estaba ahí porque el Mandatario “no respetó el 62% y ningún dictador en el mundo jamás ha rechazado un plebiscito inmediatamente e impuesto una nueva Constitución”.

“Este hombre se ha erigido un dictador en democracia, eso jamás, ni en los países comunistas ni en Rusia ni en Corea del Norte, ni en Venezuela y él llama dictador a Pinochet, este hipócrita, cuando él es 100 veces peor”, aseguró.

“Eres un dictador y no mereces estar en la presidencia de la República, tienes que renunciar, ningún dictador se atrevió a hacerlo, nadie más que tú, eres un dictador constitucional, no te vamos a aceptar tu Constitución no, no y no”, cerró totalmente fuera de si.