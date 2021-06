Sueldo mínimo y transporte: Ignacio Briones entregó su primera gran propuesta presidencial

El ex ministro de Hacienda se abrió a la idea de subir el sueldo mínimo y tener una tarifa accesible para todos en el transporte público.

El candidato presidencial de Evópoli, Ignacio Briones, sostuvo una interesante entrevista con el medio Publimetro, donde dio a conocer parte de su agenda de trabajo en caso de llegar a La Moneda.

El mencionado dejó en claro que el sueldo mínimo será diferente y el transporte tendría un nuevo movimiento en los valores.

"Con mucho entusiasmo, con un equipo de mucha gente independiente que está ad honoren. Mi convencimiento es que se requieren rostros nuevos en política. Se requiere de una política honesta, donde dejemos de lado las promesa y pasemos a los compromisos. Yo me adapté rápido. Pero fue muy sorprenden y nuevo el estar en la “primera línea”, con políticos profesionales, estar en el Congreso", inició el candidato.

Te puede interesar: Ministro de Educación respondió públicamente la carta de los alcaldes de oposición en su contra

Además, sostuvo que "estuve básicamente viviendo en el Congreso. Pude observar el comportamiento de los políticos con bastante pena, de alguna manera, porque uno ve que muchas veces están más preocupados de sus peleas chicas, de sus cuñas, sus tweet, o de los matinales. Muchas veces caen en la discriminación y yo no soy así. Yo me siento muy libre, no le debo nada a nadie, a ningún grupo, ni económico, ni al Estado, ni político".

Te puede interesar: INE reveló el nuevo aumento en el desempleo entre febrero y abril

En relación al sueldo mínimo y el transporte, el candidato resaltó que: "Nosotros estamos convencidos de que hay que diferenciarse con las propuestas y con los que está detrás de ellas. Por ejemplo, uno de los ejes programáticos que tenemos tiene que ver con el costo de la vida y la capacidad de las personas de llegar a fin de mes. Ahí hay una deuda pendiente. Vamos a reformular completa la política social que tenemos y el compromiso es que ningún trabajador formal va a ganar menos de 400 mil pesos líquido".

"Se trata de que el Estado, solidariamente, le entregue plata directa a las personas para asegurar ese ingreso. Hay otras medidas en esa línea, como bajar el precio del transporte público a la mitad. No gratis porque no hay infinitos recursos, pero eso implica devolverles a las personas cerca de $250 mil al año. Esto es ayudar a las personas e incentivar el trabajo formal", cerró.