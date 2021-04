Subsecretaria Daza le mandó un mensaje a quienes exigen su renuncia

"En este momento yo estoy enfocada en trabajar en la pandemia y así lo he hecho desde hace más de un año", afirmó la subsecretaria de Salud Pública.

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, fue consultada sobre si existe una autocrítica como autoridades sanitarias ante el aumento de casos de COVID-19 en las últimas semanas.

Te puede interesar: Fabricante de la vacuna Sputnik V reaccionó al caso de COVID-19 de Alberto Fernández

“Esperamos que se cumplan las medidas, nosotros venimos tomando medidas (hace) muchos meses (…) Hemos venido poniendo comunas en cuarentena desde hace muchos meses: las regiones del sur, Los Lagos estuvo muchos meses en cuarentena, Magallanes, Biobío”, dijo Daza.

En entrevista con Meganoticias, la profesional de la salud también descartó renunciar a su cargo, donde se ha mantenido estable desde el inicio de pandemia, a diferencia de otros miembros del núcleo original del Minsal, como el ex ministro Jaime Mañalich, y el ex subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga.

“Yo en este momento no he pensado en renunciar, creo que esta es una situación muy crítica de la pandemia para eso. Los cargos obviamente siempre están a disposición del Presidente de la República, pero en este momento yo estoy enfocada en trabajar en la pandemia y así lo he hecho desde hace más de un año que partió esta pandemia”, cerró.