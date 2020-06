Subcampeón de Rally Dakar desata la furia del alcalde de Concón tras realizar un asado con sus amigos

El actual subcampeón del Rally Dakar, Pablo Quintanilla, fue sorprendido por las autoridades cuando en medio de la pandemia establecida por el coronavirus, se encontraba realizando un asado en un bosque de Concón, sin ninguna medida de protección contra el COVID-19, y junto a un grupo de amigos.

“En el lugar donde habito no hay cuarentena, ni prohibición de circular durante el día, salvo el toque de queda y lo respeto. Ayer domingo, en mi día de descanso, fui con dos de mis hermanos, sus parejas y dos amigos a comer un asado en un sector totalmente aislado del bosque (…) Me decepciona que se intente hacer una cacería de brujas conmigo por haberme equivocado en redes sociales en el pasado. El alcalde nos trata de inconscientes y se arma una bola de nieve con un tema sin base, pero en Concón están pasando cosas mucho más importantes para la comunidad a nivel de delincuencia”, fue su respuesta a la polémica.

Ante esto, el alcalde de la comuna, Óscar Sumonte, no quiso quedarse callado y replicó su comentario:

“Nos estamos cuidando todos, hay un trabajo gigante, gente que se está restringiendo de ver a su familia. A mí me da lo mismo que sea una figura pública, tiene que respetar, responder por su equivocación”.

“Estas actitudes están equivocadas. Él tiene que entender que tenemos que cuidarnos en estos momentos complejos. Si bien no hay cuarentena tenemos que ser conscientes, además en el lugar donde estaban, nuestros bomberos muchas veces han tenido que ir a apagar incendios. Lamento que él, como deportista, esté involucrado, pero debería mantener el ejemplo de convivencia”, añadió.

“Seguridad ciudadana no tendría que estar preocupada de esas situaciones, personas que no están entendiendo los mensajes de quedarse en casa. Parece que él no sabe que hay personas muriendo y sufriendo por esta enfermedad tan complicada”, concluyó el edil.