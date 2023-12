Ignacia Jara, la streamer chilena que recibió un millonario aporte de Farkas para realizarse un tratamiento dental que la acomplejaba, reveló que el Minsal también había anunciado entregarle su ayuda, sin embargo nunca se hicieron cargo de su promesa y dio a conocer el insólito aporte que le entregaron.



Cabe mencionar que Jara se quemó el rostro cuando tenía apenas 12 días de nacida y además tiene una enfermedad en las encías que hace que se le caigan los dientes. Es por esto que en su momento le escribió a Farkas, quien la ayudó a costear su tratamiento dental, el cual salía más de 4 millones.



Streamer que recibió ayuda de Farkas revela insólito aporte del Minsal



A través de un video publicado en su Instagram la joven señaló que “cuando pasó el asunto de Farkas, muchos medios de comunicación intentaron hablar conmigo, pero quiero hablar de algo en particular que me pasó con el Ministerio de Salud”.



“Me citaron a una entrevista. La persona que se comunicó conmigo y me entrevistó ese día, se mostró muy interesada en mi caso. Se mostró muy desilusionada de que el Estado jamás se había hecho cargo de mí, decía que eso no era posible”, explicó la streamer.



Así mismo agregó que “me prometió ayuda tanto en mi transición como con mi rostro. La verdad es que yo le creí todo. También me preguntó qué onda con la municipalidad de San Antonio y les dije que acá era más corruptos que la cresta, así que realmente nunca me han ayudado”.



A pesar de esto, contó que con el paso del tiempo “ella me prometió que jamás se iba a soltar de mí para apoyarme y ayudarme, y hacer que las cosas sucedieran. Cuento corto: no sucedió nada”, dijo.



Bajo esta misma línea reveló un insólito aporte que le entregaron.“Ahí uno se da cuenta de la hipocresía. Claro, como ya nadie habla de mí, como ya no soy relevante... me da rabia, por eso me cuesta mucho creerle a alguien que me prometa ayuda. Y me ayudaron entre comillas en algunas cosas. Por ejemplo, hablaron con la municipalidad, vinieron a visitarme... ¿y saben qué me dieron? Una tarjeta con 30 lucas. Esa fue toda la ayuda”.



Por otro lado, para La Cuarta explicó que la situación laboral ha estado muy compleja para ella que trabaja en el ámbito audiovisual. “Está horrible, porque me rechazan luego de pedirme un video de presentación. Me pasa en todos lados. La situación está difícil, a veces me salen trabajos de audiovisual, pero el mes pasado no tuve nada”.