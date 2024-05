“No habría salido presidente sin el estallido”: Stingo se descarga contra presidente Boric por perro “matapacos”

El abogado y ex constituyente, Daniel Stingo, tuvo un momento de furia contra el presidente Gabriel Boric. Esto luego de que el mandatario expresó su rechazo a la figura del perro “matapacos” y comentó que lo ve como “una imagen burda”. El duro emplazamiento de Stingo contra el presidente ocurrió en el programa La Voz de los que Sobran. Durante la instancia, el abogado defendió la figura del perro “matapacos” como un símbolo del estallido social y de la “gente”.

“Es un animal que la gente quiere, un perrito, es un perrito quiltro, defensor de la gente, porque estaban tratando brutalmente a la población y que protestaba con los estudiantes. Es una simbología, es un símbolo, no es algo para ser denigrante, ofensivo”, aseguró.

Dentro de ese marco, el exconvencional constituyente pidió a Boric tener más respeto con lo que fue el estallido social. Y también, con las personas que apoyaron las movilizaciones, asegurando que sin eso no habría sido elegido presidente.

“Por mucho que haya sido su propia percepción, se la tiene que esconder, no tiene por qué mantenerla cuando hay tanta gente que lo apoyó a él y que se identifica con eso. Porque él no habría salido sin el estallido social, y es bueno que lo entienda de una vez. No habría salido sin el estallido social, entonces también debe tener respeto por la gente que votó por él”, aseguró el anterior panelista televisivo.

"Por qué no se queda callado"

Stingo continuó su descargo contra el jefe de Estado y reiteró que Boric reflejaba en su campaña electoral las demandas que se realizaron en el estallido social, por lo que no puede denostar a un símbolo. "Si soy una persona que estuvo en el estallido, creo en los valores que se plantearon en el estallido son consecuencias, queremos cambios en el sistema de pensiones, de salud, de educación, justicia social, y esa persona que lo refleja es Boric, bueno, hago campaña por él, y él me viene a poner una patada ahí mismo, denostando y diciendo ‘imagen burda, ofensiva y denigrante’, a un símbolo, es un símbolo... entonces uno dice qué le pasa a este señor, por qué no se queda callado”, sentenció el abogado.