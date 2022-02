"Soy un papá presente": 'Hardcorito' salió al paso de la nueva funa de su ex pareja

“No permito que se ponga en duda mi calidad de papá“, aseguró en su perfil de Instagram.

Una dura polémica están atravesando Carla Cáceres y Cristián ‘Hardcorito’ Jara, luego que el ex chico Yingo se defendiera nuevamente de las acusaciones de su expareja, esta vez en el programa Zona de Estrellas.

Recordemos que todo comenzó cuando la bailarina crítico el rol de quien es el padre de su primera hija, asegurando que ella se llevaba el peso de la crianza y que él era una figura ausente.

Frente a ello, Jara hizo uso de sus redes sociales para defenderse, subiendo una extensa declaración en la que señaló que todo era un intento de “funa” en su contra y que ninguna acusación era cierta.

Pero la cosa no quedó allí, pues Cáceres volvió responder. “Llevo siete años luchando sola mientras veo un payaso haciendo un circo de su paternidad. Defenderé mi honra y mi labor de mamá ante cualquiera que se atreva a ponerlo en duda. Partiendo por ti, descarado”, escribió la mujer en sus historias.

Pero el hombre no se quedó tranquilo y presentó los comprobantes de pago de la pensión alimenticia a la producción del espacio televisivo del canal Zona Latina, asegurando que su intención era desmentir las palabras de su ex.

“Me estresa que esto esté en farándula o redes sociales, porque una noticia mancha años de trabajo”, comenzó.

El ex Yingo recalcó que no entiende cuál es el objetivo de esta situación. “Estoy al día con la pensión, las visitas. Mi hija me ama, quiere pasar tiempo conmigo. Soy un papá presente“, aseveró.

“Ella miente. Todo lo que dice es mentira, y si tiene pruebas que los lleve al tribunal de familia. Son injurias“, agregó, detallando que ha recibido múltiples críticas por redes sociales, donde lo han tildado de “víctima”, ” enfermo” y “papito corazón”.

“Pago la pensión todos los putos meses, todo lo que gano con suerte se lo entrego a mi hija“, cerró.