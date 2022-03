"Son una mierda": Arturo Vidal "destrozó" a los hinchas italianos que lo critican en Instagram

"No han ido nunca al estadio y están hablando acá. Y tienen pura cara de payasos”, lanzó el crack de La Roja en redes sociales.

Un momento de furia protagonizó el futbolista nacional Arturo Vidal, luego de enfrascarse en una discusión con los hinchas italianos en un live de Instagram, quienes comenzaron a criticarlo por su rendimiento en el Inter de Milán.

El "King" compartió una breve transmisión en sus redes sociales donde revisaba el estado del "Haras Il Campione", instancia en la cual los aficionados aprovecharon para insultarlo.

Sin embargo, el mediocampista de La Roja no se quedó callado y decidió responder: “¡Mamma mía!. Si ganaran lo que he ganado yo… Son una mierda, no han ido nunca al estadio y están hablando acá. Y tienen pura cara de payasos”, lanzó.

“Me caliento (con los hinchas). Cuando tengan los scudettos que tengo yo, ahí pueden hablar recién. No se saben ni lavar la raja y andan hablando. Tengo cinco scudettos, serían seis este año y me aburro de ganar scudettos”, cerró.

Recordemos que durante las últimas semanas la prensa italiana ha informado sobre una posible despedida del King y de Alexis Sánchez, quienes no han podido despegar esta temporada.