"Somos guerreras": Yamila Reyna y Kel Calderón le entregaron todo su apoyo a Daniela Aránguiz

Daniela Aránguiz publicó un sentido mensaje en su cuenta de Instagram, en donde se refirió al bullado y difícil quiebre con su pareja de años, Jorge Valdivia.

“Mi único pecado durante toda mi vida fue querer mantener un matrimonio que idealicé, uno que yo me inventé y lo defendí con uñas y dientes. Incluso me inventé defender lo indefendible”, señaló la panelista de “Zona de estrellas”.

“Mi único pecado fue amar y que ese amor me llevara a los extremos más grandes, esos que incluso te olvidas de ti de tu dignidad, de lo que mereces como mujer”, agregó Daniela.

“Hoy es un momento doloroso para mi corazón y cambiaron muchas cosas en mi cabeza. Hoy decidí a no mirar nunca más para atrás, me saco la armadura porque ya me pesa. Estoy cansada, ojalá las heridas no demoren en cicatrizar”, concluyó.

Este mensaje no dejó indiferente a nadie, y se llenó de apoyo en los comentarios de la publicación. Uno de ellos fue de otra mujer que estuvo en el ojo del huracán tras un comentado término, Yamila Reyna.

“Fuerzas Dani, somos guerreras y todo sana”, le escribió.

Por otra parte, Kel Calderón le comentó diversos emoticones de corazones con parches curitas, y le comentó: “que ese corazón sane muy muy pronto”.

El resto de los comentarios respaldaron a Daniela en este camino de sanación: “Por ti y por tus hijos debes dar vuelta la página. No es malo ir a terapia para pasar este dolor que a mi parecer y con respeto creo que más que amor es una obsesión”.

“Cómo te puedo explicar que pasando el tiempo el dolor solo será un recuerdo... tu único pecado es idealizar a una persona que no lo merece por que aquí la bacán eres tú”, señaló otra seguidora.