La influencer y actriz argentina, Sol Gaschetto, publicó un video en sus redes sociales que rápidamente se volvió viral. En el clip se puede ver a la artista, acompañada de su marido (quien la está grabando), en un total estado de angustia y reflexión por su vida, mientras llora a cantaros por sus próximas 35 primaveras.



Mientras llora y se limpia la nariz, la actriz es cuestionada por su pareja, quien le pregunta por su tristeza. Ella responde con voz temblorosa: “estoy por cumplir 35 años y no sé qué hice con mi vida, se me fue la vida, es que no entiendo. Estoy más cerca de los 40 que de los 30 y yo siento que tengo 23″.



“Voy a cumplir 35, yo me siento muy bien, pero siento que tengo 25, no casi 40, entiendes”, agrega. A pesar de los intentos de su esposo por consolarla, Sol Gaschetto sigue con su reflexión: “Ay, por favor, ¿Qué hice, qué hice en 35 años, me lo explicas? Es que 35 más 35 son 70, o sea, estoy casi en la mitad de mi vida”.



Ante eso, su pareja hace un nuevo intento por calmarla y le dice que puede vivir hasta 150 años. Entre risa y llanto, ella le responde: “no quiero vivir tanto, no quiero vivir 150 años, quiero vivir 90 años con mucha dignidad”.