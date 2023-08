Socavón en Dunas de Concón: Abogado culpa a Virginia Reginato

Una de las consecuencias que se produjeron tras el sistema frontal que se vivió esta semana en la zona centro - sur del país fue el socavón que se provocó debajo de un edificio construido en las Dunas de Concón.

Sobre esto, en conversación con Meganoticas, Gabriel Muñoz, abogado defensor de causas ambientales emplazó directamente a la ex alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato ante la búsqueda de culpables de esta polémica construcción.

"La primera responsable de haber otorgado el permiso de edificación (...) es la administración de la señora Virginia Reginato, y su director de obras municipales de Viña del Mar, quien perdura, sigue estando en este lugar", partió diciendo el abogado.

Eso sí, destacó que la ex edil no es la única responsable, pues "no solamente (son) los permisos de edificación que les otorgaron, sino también, la autoridad ambiental, a sabiendas de que existía el decreto 45 del año 2012 (...), tampoco han hecho nada desde el 2012 hasta la fecha".

"La problemática ambiental de la duna, tiene que ver con no reconocer lo que significa, tiene que ver con una ambición inmobiliaria desmedida, pero tiene que ver también con esta unión, punto crítico, en que la autoridad comunal o municipal, y la comunidad ambiental han fallado", remarcó.

Socavón en las Dunas de Concón

Las imágenes del lugar hablaron por sí solas, por lo que bomberos solicitó la evacuación preventiva del edificio Kandinsky y se está pensando en la posibilidad de sacar a los vecinos de un edificio aledaño.

El alcalde de Concón, Freddy Ramírez , comentó que “Es preocupante, es una zona de precisión. El socavón está justo en la comuna de Viña del Mar. Es una cosa bien compleja, porque está en el límite con Concón, pero jurisdiccionalmente tiene toda una afectación en la comuna de Viña, donde nosotros estamos prestando toda la colaboración dado que conocemos muy bien el terreno”, señaló.