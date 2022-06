“Sobreviví”: La biografía de Kike Acuña donde hablará de sus excesos y carretes

"Llegué a gastar en un almuerzo dos millones 800 mil pesos, todos los días. Perdí todo", es parte de lo que tendrá su libro de superación personal.

El controvertido ex futbolista nacional, Jorge "Kike" Acuña, se ha convertido en todo un ejemplo de superación durante los últimos años. El ex astro de La Roja vivió un tiempo oscuro, donde los excesos, polémicas y fracasos los ha utilizado como ejemplo para ayudar a las nuevas generaciones para que no pasen por lo mismo que vivió él.

Y uno de los pasos importantes para inmortalizar ese legado positivo es lanzar un libro autobiográfico que llevará por nombre “Sobreviví”.

El ex “señor de la noche", apodo colocado tras carretear 364 días seguidos en un año, gastar millones de pesos en almuerzos y terminar sin ningún peso, confesó que “ni siquiera sabía qué día de la semana era. Para mí eran exactamente iguales. Eran todos los días sábado. Había discos que me pagaban para ir a hacer algún evento, pero la plata que ganaba la gastaba al día siguiente en... aperitivos. Llegué a gastar en un almuerzo dos millones 800 mil pesos, todos los días. Perdí todo. Llegué a tener mi camioneta estacionada en el estacionamiento por no tener plata para echar bencina”, comentó en entrevista a 24 Horas Central.

De ganar más de 100 millones de pesos mensuales, pasó a perderlo todo, debido a su eterna jarana. Fue detenido por conducir en estado de ebriedad, acusado de violencia intrafamiliar con su exesposa Roxana Muñoz y obligado a someterse a un tratamiento para dejar el alcohol.

Ahora, mucho más maduro a sus 43 años de edad, el exjugador prefirió plasmar sus excesos con tinta en un papel y compartirlos con quienes no quieran repetir los mismos errores que lo llevaron a la quiebra. Vivencias que hoy lo tienen convertido en un hombre renovado, buscando dar vuelta el partido.

“Actualmente trabajo para la empresa Golden Bull,que es una empresa de gestión inmobiliaria. Llegamos a la conclusión que era muy bueno poder ir a los distintos equipos de fútbol para poder llegar a los jugadores y que no les suceda lo que me pasó a mí”, cerró.