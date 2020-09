Sindicato de trabajadores del Metro insta a red de transporte hacer frente a despido de sus trabajadores

El día de ayer el presidente de la República se encontraba en las instalaciones de la red del Metro de Santiago para anunciar la apertura del 100% de la red de transporte, a su vez, trabajadores se encontraban realizando una protesta en las afueras del recinto.

Ante la protesta de los trabajadores, el presidente del Sindicato de Trabajadores de Metro, Eric Campos, reiteró su preocupación por la difícil situación que viven funcionarios del transporte, ya que, ante la reanudación del sistema, fueron despedido al menos 1.500 trabajadores.

Campos destacó que el hecho de que la empresa no reconozca el despido del personal "tiene que ver con esta concepción empresarial que tiene el directorio", ya que al ser funcionarios subcontratados no serían considerados parte de la empresa.

Aseguro que siete de cada 10 trabajadores son subcontratados, por lo tanto, la gran fuerza laboral del transporte radica en estas personas.

"Los costos los han pasado a los trabajadores más precarizados del Metro. Muchos de ellos son funcionarios que están todos los días", agregó.

"No se puede ser trabajador del Metro cuando hay que hacer despidos y sí cuando hay que prestar servicios (...) Metro no puede hacerse el leso, mirar para el techo por esos trabajadores", aseveró.

Por su parte, la red de Metro de Santiago desmintió las aseveraciones del presidente del Sindicato, indicando que "no se despidió a ningún trabajador" y aclararon que ellos no pueden tener responsabilidad por las medidas que toman las empresas que subcontratan.

"Lo que ocurrió es que hay menor nivel de operación, por lo que si no está funcionando una caja no podemos seguir pagando por ese servicio", explicó a 24 AM Rubén Alvarado, gerente general del tren, agregando agregó "nosotros no tenemos relación con las decisiones que tomen las empresas externas al respecto".