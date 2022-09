"Siguen hablando de mí": Byron Castillo se burló de Chile tras el fallo de la FIFA

El seleccionado ecuatoriano, Byron Castillo, festejó el fallo de la FIFA que nuevamente desestimó todos los cargos presentados por la Federación de Chile para ir al Mundial de Catar 2022.

A través de una fotografía, el futbolista que milita en el León de México se le ve caminando con ropa deportiva con un mensaje que dice "Pa' Europa", acompañado de un emoticón de avión.

La publicación venía acompañada de un tema titulado "Te engañaron", un claro guiño a la ofensiva que emprendió la Federación de Chile ante la FIFA por comprobar que el jugador había falsificado sus documentos y que su verdadera nacionalidad es colombiana.

En la publicación, el jugador puso la siguiente letra para festejar que sí estará en Catar 2022: "Chu, chu, siguen hablando de mí...Chu, chu, como si fuera cualquiera... Chu, chu, soy un pobre soñador...Chu, chu y no, no me meto en balacera".