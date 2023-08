Nuevamente se filtran audios de Camila Polizzi que la complican por el caso Lencería. En los registros se escucha una discusión con Matías Godoy y Sebastián Polanco y una nueva oportunidad de un proyecto de $400.000.000 en La Araucanía.



Canal 13 reveló estos audios en que se confirma la implicación de Polizzi en el caso Lencería y en donde la mujer se refiere expresamente acerca de un plan para ganar un nuevo millonario fondo.



Así mismo, en la discusión Polizzi le aclara a Polanco que si no se une con ella al proyecto en La Araucanía no tendrá nada, porque a él no le entregan proyectos como a ella.

Camila Polizzi y Sebastián Polanco, su expareja.

¿Qué dijo exactamente Camila Polizzi?



En estos reveladores registros se da a entender que la compra de la OTEC Frumisal la necesitaban para postularse a este gran proyecto en el sur del país. “Compramos la hu… de la empresa, postulamos a una hue…en La Araucanía. O sea, había todo un plan ¿cachai?”, señala.



Luego continúo “hay una hue…para sacar provecho. Hay un proyecto que puede comenzar ahora en septiembre en La Araucanía por 400 millones. Hay un proyecto que se puede ingresar en Lorenzo Arenas…pero el hue…no quiere nada”.



Frente a esto Polanco se muestra contrario a la idea de Polizzi lo que habría producido el enojo de la mujer. “¡Se van a cagar en su correo en La Araucanía! y yo hago la hue… con quien yo quiera (...) ¡A tí no te van a dar ningún proyecto de nada!”, le dice molesta.



Según su examigo y representante legal de la OTEC Frumisal Matías Godoy, quien estaba en esa reunión, la discusión terminó a golpes entre Polanco y Polizzi.