Sigue la polémica: Diputada denunció que recibió una caja de alimentos pese a no merecerla

"Hoy ocurrió una situación bastante sorprendente, pero por sobre todo, muy indignante. Me llegó a mi casa una de las cajas que están destinadas a las familias más vulnerables del país", comenta en un principio el video que difundió la parlamentaria Natalia Castillo (RD), quien denunciaba haber recibido una de las cajas de alimentos ofrecidas por el Gobierno a las familias más vulnerables del país.

Continúa opinando en el registro: "esta es la caja que llegó hoy día, tiene el logo del Gobierno, está destinado para los más vulnerables del país y sin embargo me llegó a mí. No sé con qué criterio están repartiéndose estas cajas que hace que le llegue a una diputada de la República".

En el video se puede ver y escuchar como Castillo, califica la situación como una "vergüenza”: “me parece que esto es una vergüenza, cómo el Gobierno ha utilizado esto de las cajas para hacer un verdadero show y no se ha preocupado y ocupado que esto les llegue efectivamente a las familias que más lo necesitan". Sin embargo, sus pares Diego Schalper y Sebastián Torrealba (RN) la emplazaron a "no entorpecer" el proceso.

Hoy entregaron en mi casa una de las cajas de alimentos destinadas a paliar la crisis del #covid19 a familias más vulnerables. ¿A cuántas familias estamos dejando de ayudar por la poca prolijidad del Gobierno en la entrega? 👇 pic.twitter.com/GBRBamZn2B — Natalia Castillo (@ncastilo) June 12, 2020

Diego Schalper, por su parte y a través de su cuenta en Twitter, comentó: "Colega, el barrio lo elige el alcalde y no se hace distinción para evitar conflictos barriales. En vez de abrir la caja para el show, pudo haber dicho que no la necesitaba y devolverla. Si no va a ayudar, no entorpezca. Basta".

"Creo que la diputada Castillo pone de manifiesto la permanente intención del Frente Amplio de agrandar los problemas, en vez de colaborar a resolverlos. Bastaba que devolviera la caja sellada, en vez de abrirla y usarla para hacer un show", añadió.

Sebastián Torrealba (RN), hizo lo propio referente al tema: "Fácil Natalia. Si no la necesita devuelva la caja, sellada como estaba y se le entrega a otra persona que la necesita. En cambio, la actitud es abrirla y hacer el show, aprovechar la oportunidad para la crítica pequeña. Vamos cooperando de una vez por todas".