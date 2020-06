Si vive en edificio ponga atención a este detalle que lo puede hacer pasar un mal rato en cuarentena

Ante el decreto de la pandemia instaurada por el Covid-19 en el país y el mundo, se han tenido que establecer nuevas formas de convivencia, en donde las medidas de seguridad, se han incrementado hasta incluso limitado.

Las nuevas maneras de manejar la entrada y salida de residentes en los condominios, incluyen higiene, respaldo personal, distanciamiento social, así como el cumplimiento del reglamento interno.

Pero los administradores de los edificios y lugares residenciales admiten que les ha costado que los residentes cumplan con todas las normativas. Por eso, dicen, han debido usar el "ingenio".

"Se han tratado de tomar medidas dentro del marco legal. Esta ley es bastante genérica y no da soluciones concretas, y hemos tenido que aplicar el ingenio", comenta Mauricio González M., asesor jurídico para administraciones.

La ley 19.537, que regula el régimen de copropiedad inmobiliaria. En su artículo 32, señala que "tampoco se podrá ejecutar acto alguno que perturbe la tranquilidad de los copropietarios o comprometa la seguridad, salubridad y habitabilidad del condominio o de sus unidades, ni provocar ruidos en las horas que ordinariamente se destinan al descanso".

Comenta que hasta se han restringido las visitas a los departamentos porque se han encontrado con personas compartiendo al interior sin darle importancia a lo que se está viviendo. “Incluso ingresando a otros visitantes "ocultos" en sus autos”, concluye.

"La gente es desafiante, falta de respeto. Tienen altercados con los conserjes, porque cuando el comité cuando trata de imponer estas restricciones, cuando limitan el acceso a las personas, ellos son los primeros en llevarse insultos", sostiene González.

Por supuesto, quienes no cumplan con alguna de las determinaciones que hacen los comités, se les aplica una multa, la que puede ir de 1 a 3 UTM (entre 50 mil y 150 mil pesos).

"Lo que se hará en estas comunidades, es que se van a aplicar multas en formas más rigurosas. La cobranza se canaliza vía gastos comunes".

Incluso se ha implementado la separación de la basura e higiene en espacios comunes. Adicionalmente, hay reglas para el cuidado del aseo de los pisos, las que se han debido endurecer debido a la necesidad de no exponer al personal a contagios y, según señalan, porque "el personal de aseo normal no puede acudir mientras dure la cuarentena, pues para ellos no aplica salvoconducto".

"Ante cualquier eventualidad de la persona que no cumpla, les he dicho a los conserjes que avisen y yo llamo de inmediato a Carabineros". José Miguel García Huidobro, administrador quien usa Edifito.com en diferentes condominios y edificios del sector oriente, poniente y centro de la RM, explica el protocolo para estos casos: "Se comunica a la comunidad sin dar nombre, pero se menciona la torre y el piso. Luego, se aplica plan higienización con una empresa externa que utiliza amonio cuaternario y otros insumos de alta resolución.