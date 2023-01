Shakira reaparece para enviarle un polémico mensaje a Gerard Piqué

La cantante colombiana Shakira nuevamente encendió la polémica al aparecer en el balcón de su mansión para saludar a sus fans y en su vestimenta llevaba un mensaje para su expareja, Gerard Piqué.

Recordemos que la cantante sigue rompiéndola gracias a la exitosa canción junto al productor argentino Bizarrap, donde repasa sin piedad al ex futbolista por haberle sido infiel luego de más de diez años de relación.

En el tema, la colombiana lanza duras frases contra el padre de sus hijos, además de hacer referencias hacia la madre del ex futbolista y a su actual novia, Clara Chía. Pero no solo eso, además se encargó de dejar en claro que ya no llora por Piqué.

"Las mujeres no lloran, las mujeres facturan", fue una de las frases más celebres que dejó la canción y sigue dando de qué hablar. Esto porque utilizó dicha parte de la letra de su hit de una particular forma.

Durante el fin de semana, la cantante salió al balcón de su mansión en Barcelona para saludar a los fans que día a día llegan a visitarla y su outfit no pasó desapercibido. La cantante vestía un polerón con la recordada frase de su canción y de inmediato la foto comenzó a viralizarse en redes sociales como un nuevo mensaje para Gerard Piqué.