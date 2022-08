Sergio Vargas lanzó todos sus dardos contra Azul Azul por el mal momento de la U

El ídolo de los azules no tuvo filtro para criticar con todo a la dirigencia de Azul Azul tras dejar al equipo a tres puntos de la zona de descenso.

Sergio Vargas.

La derrota de la Universidad de Chile ante Colo Colo en el Superclásico 192 nuevamente dejó a los azules a tres puntos de la zona de descenso a Primera B. Por lo mismo, han sido varias las voces de históricos ex jugadores de la U quienes han alzado la voz y desaprueban la administración de Azul Azul.

En esta oportunidad, el ex portero y encargado de la secretaría técnica del club, Sergio Vargas, le dio con todo la actual dirigencia. "La culpa es de quienes decidieron traer y sacar a Roggiero y Escobar, y trajeron a los refuerzos a inicio de año. La responsabilidad de la cúpula es total. Uno asume que Michael Clark se hizo asesorar, porque no viene del ámbito futbolero. Fuera del entrenador no se ve nadie que tenga capacidad técnica para asesorar al cuerpo técnico, al plantel, comentó 'Supermán' a El Mercurio.

"El gran problema se dio a principio de año. Nosotros esperábamos traer en 2022, con un mayor presupuesto, tres o cuatro jugadores de jerarquía. Habíamos detectado que faltaba calidad para jugar en la U. Podían acompañar, pero no ser protagonistas. Se gastó mal el presupuesto", señaló.

Superman siguió apuntando a la mala conformación del platel señalando que, "se desaprovechó la oportunidad de armar un equipo competitivo, que peleara por el título. A principio de año se gastaron US$ 3,5 millones en refuerzos y no se eligió bien, la mayoría no ha rendido, algunos ni siquiera están y el entrenador que se trajo en ese momento (Santiago Escobar) tuvo malos resultados y se fue".

"Ojalá nosotros hubiésemos tenido ese presupuesto, seguramente habríamos armado un equipazo y peleado el torneo. En 2020 tuvimos solo US$ 375 mil para invertir en todos los refuerzos y este año se pagó por un solo fichaje tres veces más que eso. Y suman un montón de errores, que tienen que ver con la gestión deportiva, con la toma de decisiones", agregó.

Finalmente, el ex portero no ve un buen panorama para la U comparando la situación a lo que vivía el club el año pasado. "A estas alturas, el año pasado la U iba quinta con 30 puntos y peleó el descenso. Ahora va duodécima y con 21 unidades. Se ve complicado el panorama, pero lo que complica es no ver un fondo que te diga que van a ganar los partidos que vienen. El próximo duelo es la final del mundo, tienen que entenderlo", cerró.