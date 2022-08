Sergio Rojas reveló que Mauricio Pinilla está pagando los lujosos gastos de Gala Caldirola

“Él ya ha asumido cierto compromiso económico para con Gala”, declaró el periodista de farándula.

Mauricio Pinilla está loco de amor por Gala Caldirola.

Uno de los rumores de romances que se ha tomado el mundo de la farándula nacional durante el último tiempo es el que llevarían a cabo el rostro de TVN, Mauricio Pinilla, y la modelo española Gala Caldirola.

Pese a que la española negó lo que pasaría entre ambos, el periodista Sergio Rojas informó que ambos estarían viviendo una intensa relación que ya tiene algunos meses. En su programa de Instagram “Qué te lo Digo”, el mismo comentó que llevarían más de tres meses de pasión.

“Ya no me lo corrobora alguien del círculo íntimo, sino también laboral”, comentó Paula Escobar, quien estuvo dentro del live de Sergio Rojas. “Está tan enganchado Mauricio Pinilla de Gala Caldirola que incluso él ya ha asumido cierto compromiso económico para con Gala”, expuso luego el farandulero. Además, añadió que “ya soltó la chauchera y la está respaldando económicamente con algunas cosas”.

Luego, el periodista resaltó que esta situación no sería de gran agrado para la exesposa de Pinilla, quien “encuentra el colmo que le esté pasando plata”. Ante eso, Paula Escobar lanzó: “Ya han tenido quiebres, ida, vueltas, drama, llantos. Por ejemplo, se enojaron y ella se habría ido a Curicó, donde apareció el romance con este futbolista. Y tengo entendido que ahí Mauricio fue como no, y le rogó que volvieran. Me dicen que está re enganchado, dándolo todo”.

Recordemos que, según Sergio Rojas, el romance tuvo su punto alto "la semana del 27 de julio, donde se integró Jorge Valdivia a ESPN y ahí todos los camaradas se fueron de juerga para festejar al nuevo integrante que era Jorge Valdivia. Dentro de ese grupo estaba Mauricio Pinilla. Se van a un bar y ahí estaba Gala Caldirola, y según me cuentan se va junto a Pinilla. Se juntaron a comer ellos dos solos y nuevamente se va con Mauricio Pinilla".

"Mauricio Pinilla llega al departamento con Gala Caldirola y el hombre abandona las dependencias a eso de las 6 de la mañana del día siguiente… A los minutos después llega Mauricio Isla para buscar a la niña para llevarla al colegio, entonces Mauricio Pinilla se tenía que ir antes de que llegara Isla a buscar a la chica", relató. Finalmente, afirmó que "hay imágenes", las que confirmarían el bullado romance.