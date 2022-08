Sergio Rojas reveló los detalles que confirman el romance entre Mauricio Pinilla y Gala Caldirola

El animador de TVN tendría una fogosa relación con la modelo española, algo que tendría indignado furioso a Mauricio Isla.

Gala Caldirola y Mauricio Pinilla.

Y se supo todo. El reconocida periodista de farándula, Sergio Rojas, lanzó una verdadera bomba nuclear durante las últimas horas en sus redes sociales, donde aseguró que la modelo española, Gala Caldirola, y el ex futbolista profesional, Mauricio Pinilla, estarían viviendo un fogoso romance desde hace varias semanas.

El periodista lleva días hablando sobre el tema en el programa Qué te lo Digo de Instagram, de una gran cercanía entre la ibérica y el animador de TVN. Sin embargo, fue en Me Late Prime donde afirmó que no sólo están juntos, sino que además hay imágenes.

“La semana del 27 de julio se integró Jorge Valdivia a ESPN y ahí todos los camaradas se fueron de juerga para festejar al nuevo integrante que era Jorge Valdivia. Dentro de ese grupo estaba Mauricio Pinilla. Se van a un bar y ahí estaba Gala Caldirola, y según me cuentan se va junto a Pinilla“, lanzó de entrada.

Una situación que tendría bastante molesto a Mauricio Isla, ex de la participante de El Discípulo del Chef, quien no estaría para nada de acuerdo con el romance. El Huaso “no quiere ver ni en pintura a este caballero… Mauricio Pinilla está súper cortado, excluido porque que mantenga una relación con la ex señora de un jugador de la selección es impensado”.

El comunicador señaló que fue Arturo Vidal quien le contó al ahora jugador de Universidad Católica de la relación entre quien fuese su mujer y el rostro de la señal estatal. Incluso, entregó detalles de sus salidas: “Se juntaron a comer ellos dos solos y nuevamente se va con Mauricio Pinilla. Mauricio Pinilla llega al departamento con Gala Caldirola y el hombre abandona las dependencias a eso de las 6 de la mañana del día siguiente… A los minutos después llega Mauricio Isla para buscar a la niña para llevarla al colegio, entonces Mauricio Pinilla se tenía que ir antes de que llegara Isla a buscar a la chica”.

Por lo tanto, el romance entre ambos sería una realidad. Y, para apoyar sus dichos, el panelista de TV+ confirmó que “hay imágenes”, que muy pronto podrían salir a la luz.