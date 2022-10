Sergio Rojas entregó detalles del fin de la relación entre Jorge Valdivia y Daniela Aránguiz

Uno de los grandes rumores de las últimas semanas es el rumor del quiebre matrimonial entre el exfutbolista nacional, Jorge Valdivia y la modelo Daniela Aránguiz. El hecho fue abordado por el periodista Sergio Rojas y Paula Escobar en el programa "Que te lo digo", donde el comunicador entregó nueva información al respecto.

Incluso, el periodista destapó parte de la conversación que la expareja habrían tenido previo al supuesta distanciamiento. En concreto, sacó a la luz la frase que le habría dicho el propio “Mago”. “Daniela, me quiero tomar un tiempo”, se desahogó Valdivia, según contó Rojas en el espacio que se emite a través de Instagram.

De hecho, el comunicador fue más allá y agregó: “el caredurismo llegó a más, porque le dice ‘sabes qué, me voy a ir a vivir solo a un departamento, necesito mi espacio, tomémonos un tiempo para que yo también pueda reflexionar’”.

Te puede interesar: Daniela Aránguiz publicó una foto que confirmó el fin de su relación con Jorge Valdivia

De acuerdo a la información del periodista, la revelación del actual comentarista deportivo de dejó en shock a Aránguiz, quien no encontró nada mejore que echarlo de la casa. “Con todo el cariño Jorge, pero hay que ser muy cara de raja para que él le diga a la Daniela ‘oye me quiero tomar un tiempo’”, reflexionó el también panelista del Me Late Prime.

Además, sostuvo que tras el distanciamiento la modelo habría quedado con el ánimo por el suelo. El ex futbolista "la había separado de toda la gente que ella quería. La había dejado sola, sola y por eso ella hoy día está muy mal, porque miraba para el lado y no tiene a nadie”, cerró Sergio.