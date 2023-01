Sergio Rojas emitió una fuerte crítica en contra de Karol Lucero

El reconocido periodista de farándula nacional, Sergio Rojas, lanzó una fuerte crítica en contra del empresario e influencer local, Karol Lucero, luego de la participación del exchico “Yingo” en el programa Vamo a Calmarno, de un canal de Youtube.

Todo se dio cuando el comunicador estaba haciendo un nuevo episodio de su programa Que te lo Digo, donde se refirió a la participación de Lucero en Vamo a Calmarno. En ese episodio el expololo de Arenita habló sobre su vida, su presente, las famas y las críticas alrededor de su persona.

A raíz de un saludo realizado por el canal de YouTube a Rojas, este se refirió a lo que opinaba sobre Karol en el episodio de Carpool.

“Yo también soy fan de ustedes, veo todos sus videos, incluso vi el de Karol Lucero, no me gustó mucho”, afirmó el periodista, agregando que “no es que no me haya gustado lo que hicieron... él con sus respuestas encuentro que todavía está tan arriba de la nube ese pobre cabro”.