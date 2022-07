Sergio Rojas dio detalles del complicado momento que vive Arturo Vidal con Marité Matus

"Yo entiendo que Arturo no estaría nada de contento con los posteos que ha puesto Marité con su ex (Daniella) Durán", aseguro el periodista.

Una nueva polémica sacude a la ex pareja conformada por el futbolista nacional, Arturo Vidal y la modelo Marité Matus, quienes a pesar de haberse separado contaban con una gran amistad, hasta ahora.

Todo el rumor lo dio a conocer el periodista Sergio Rojas, quien en su programa web "Qué te lo digo", afirmó que el futbolista estaba bastante ofuscado con su exesposa. Todo empezó porque la ex esposa del King comenzó a intercambiar mensajes con Daniella Durán, periodista colombiana que fue vinculada sentimentalmente con el astro de La Roja.

"Yo entiendo que Arturo no estaría nada de contento con los posteos que ha puesto Marité con su ex (Daniella) Durán, que públicamente ya se siguen en sus cuentas de Instagram, se han escrito", mencionó.

Por otra parte, el periodista también aprovechó su tiempo para decir lo que piensa Arturo: "Por lo que yo me enteré de sus amigos, no está para nada contento porque finalmente lo que Marité hace es darle el beneplácito a la ex polola de Arturo Vidal, y eso en clara odiosidad a Sonia Isaza, que es sindicada como la mujer que rompió el matrimonio de Vidal".

Finalmente, el panelista de farándula mencionó que "me enteré que como están medios distanciados la Marité con Arturo, por eso la gente preguntaba por qué no había salido en las fotos con los niños el fin de semana, ahora que había estado en Chile. Lo que entiendo es que Arturo está bien molesto la verdad con su ex señora por estos posteos que tiene con la Daniella Durán".