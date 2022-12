Sergio Rojas criticó a Mauricio Israel por dichos contra la comunidad LGBTIQ+

El periodista de farándula, Sergio Rojas, reaccionó furioso ante las declaraciones que emitió ex comentarista deportivo, Mauricio Israel, en el programa Sígueme y te sigo de TV+, donde criticó la visibilidad y normalización de personas de la comunidad LGBTIQ+.

Y a pesar de que posteriormente ofreció disculpas, sus dichos generaron diversas respuestas. Uno de los que alzó la voz fue el periodista quien alzó la voz y se lanzó en su contra este domingo en el Que te lo digo, programa que realiza juntos a Luis Sandoval y Paula Escobar en Instagram.

En primera instancia, criticó la presencia del comentarista deportivo en el espacio de TV+, su ex canal. “Él está como panelista del programa de Kaminski, y me contaban que los directores que estaban contentos que tuviera estas salidas de madre, como por ejemplo hablado en contra de su ex, o la discusión con Savka, porque eso genera ruido, como que estaba generando prensa”, indicó.

“En un momento no se hablaba nada del programa e Israel genera harta bulla, pero por términos polémicos. Lo último que dijo era que no se debía normalizar el matrimonio igualitario por ejemplo”, agregó por su parte Sandoval.

Posteriormente, Rojas no se guardó nada y apuntó directamente a la reciente polémica de Israel. “¿Sabes que no se debería normalizar? Es que exista una tracalada de padres sinvergüenzas al no darle lo que corresponde a los hijos, y en ese caso me parece que Israel, al que le tengo cariño, hablando de que no se debiese normalizar la homosexualidad, lo que creo que es que no debería normalizar su rol paterno, la sinvergüenzura que tuvo con mucha gente”, expresó.

“La sexualidad que cada uno la viva como quiera”, cerró el comunicador.