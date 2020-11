Sergio Melnick agredió verbalmente a Pamela Jiles a través de redes sociales

No invitan a LaAbuela a los matinales porque tienen claro que diré allí lo que ellos ocultan.

Además, es una regla interna de la tele no tener invitados más inteligentes q los conductores.

Pero parece q no necesito ese espacio para servir a mis nietit@s y trabajar para ustedes. https://t.co/ddzK7bSYYn