Sergio Lagos se emocionó en "Bienvenidos" al agradecer la enorme labor del personal de salud

El animador del matinal de Canal 13, Sergio Lagos, se tomó uno minutos para agradecer el trabajo de todos quienes están luchando contra la pandemia de COVID-19.

Un emotivo momento se vivió la mañana de este martes en el matinal "Bienvenidos" de Canal 13, donde se volvió a hablar de la gran cantidad de casos de COVID-19 que hay en el país.

Por lo mismo, el matinal decidió convocar a varios especialistas de la salud para hablar sobre los riesgos y consecuencias que traen los miles de contagios diarios, momento en que el animador Sergio Lagos se tomó unos minutos para hacer una reflexión sobre esta pandemia.

En el panel se encontraban la Vicepresidenta de la SOCHIMI, la Doctora Cecilia Luengo, con la enfermera UCI del Barros Luco, Ximena Tobar, el Doctor de Clínica Indisa, Pedro Astudillo y el Presidente de COLMED Concepción, el Doctor Germán Acuña.

Antes de la reflexión del animador, la Doctora Cecilia Luengo se encontraba diciendo que "siempre estamos sometidos a un estrés importante y que en realidad lo normalizamos de una manera que no deberíamos (...) Tenemos que cuidar la salud mental de nuestros profesionales a permanencia".

Luego de que la especialista terminara de hablar, Sergio Lagos se quedó en silencio unos segundos cuando finalmente logró sacar las palabras para decir que "tengo el pecho apretado, debo confesarles que me emociona mucho escuchar, ver, sentir el temple la energía, el amor y el coraje que todos ustedes despliegan cada día, durante tantos meses, y ahí lo estábamos comentando. El Doctor Acuña señalaba que no sabemos nada, sabemos muy poco. De hecho efectivamente sabemos tan poco, que no sabemos ni siquiera cómo nació este virus con claridad".

El animador de Bienvenidos terminó su comentario con un nudo en la garganta, diciendo que "no sabemos tampoco cuánto va a durar esta pandemia y no sabemos cómo podemos reaccionar frente a otra cepa que nazca u otro virus nuevo. Esto ya nos mantiene en estado de alerta", cerró.