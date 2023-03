Sergio Lagos admite que no le cierra la puerta a la animación del Festival de Viña 2024

El ex animador del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar durante las ediciones del 2006 y 2007, Sergio Lagos, nuevamente fue consultado sobre la idea de volver a animar en el escenario de la Quinta Vergara en 2024.

“Sería antinatural que yo dijese que no, porque, tú me invitas a una fiesta, a tu casa, a un malón, a un bar, al concierto de alguien, a que nos metamos a un proyecto y el 99% de las veces yo te voy a decir que sí”, comenzó diciendo en conversación con el medio Fotech.

Sin embargo, el rostro de Canal 13 hizo hincapié en la importancia de que otros animadores puedan llegar a la Quinta Vergara. “Creo que es muy bueno que muchos tengan la oportunidad, porque fue muy triste que durante los 70′s y 80′s y principios de los 2000 incluso, sólo fuera Antonio Vodanovic”, agregó.

“Imagina la cantidad de conductores que hicieron su carrera y que nunca pudieron ni siquiera soñar, ni proyectar, ni imaginarse, ni tener la mínima esperanza de poder hacer lo que este caballero hacía, y a mí me pareció muy bueno que Felipe (Camiroaga) hiciera el Festival porque él era un real sueño hacerlo y han pasado varios más”, comentó el animador.

La primera vez que el comunicador animó el festival, lo hizo de la mano de Myriam Hernández, y el año siguiente la animadora fue Tonka Tomicic. Ahora, asegura que en caso de que se le diera la oportunidad de volver a animar el certamen, no le importaría quién fuera su compañera.

“Esto nunca tiene que ver con lo que uno sueña o quiera ni proyecte. Esto es una cita a ciegas que tiene escenario también y yo estoy dispuesto a la cita a ciegas, siempre. Me encanta conocer gente trabajando, me parece que además es como he conocido yo a gran parte de la gente que quiero hoy en día”, cerró.