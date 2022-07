Sergio "Checho" Hirane aseguró que lo "usaron" tras su paso nefasto paso por La Red

El humorista realizó un análisis de lo que vive en el canal producto de una crisis financiera que se ha traducido en despidos masivos.

Checho Hirane.

El controvertido humorista y locutor radial, Sergio "Checho" Hirane conversó con Julio César Rodríguez en el programa Síganme Los Buenos de Canal VIVE de VTR, donde recordó cómo fue su llegada a la estación privada de La Red, la misma de la cual fue desvinculado en enero pasado por sus polémicos dichos en su programa en contra del gobierno de Gabriel Boric.

“Víctor Gutiérrez me invitó para ser una voz distinta dentro de un canal que mayoritariamente tenía programas muy cargados a la izquierda. Yo le dije que sí, que no tenía problema”, contó.

“Tengo que decirlo con honestidad, me dejaron libertad de invitación y libertad editorial. Lo que yo quisiera hacer lo pude hacer, hasta que empezaron las recomendaciones, ‘que tenían que consultar, que este invitado, que la cuestión’. Cuando salió Boric, el director me dijo ‘pucha, no le pegues muchos palos porque nosotros contribuimos a que él saliera presidente’”, agregó.

A su vez, abordó su salida del canal. “Cuando los empresarios salieron de la ENADE diciendo que iban a apoyar al gobierno de Boric, en la radio yo dije: ¿qué le pasa a los empresarios? Van a apoyar las buenas políticas de Boric pero no pueden decir que van a apoyar todo, ¿o están de acuerdo con que los expropien, que les quiten las tierras en los campos, que les quiten los derechos del agua?”, mencionó.

“Yo dije que hay que apoyar las buenas políticas, no todas las políticas. Y además, nadie le creía a los empresarios que iban a apoyar a Boric, si el gobierno de Boric y la constituyente es totalmente anti emprendimiento, al contrario, es más Estado, menos privado”, añadió.

“Como yo no les creí la declaración dije y eso, y al director le pareció que era impresentable con la línea editorial del canal. Pero nada que ver, porque lo dije en otro medio”, argumentó. “Me sacaron del aire cuando yo era amigo de Víctor. Él tiene todo el derecho a tenerme o no en su canal, yo no tengo problemas con eso. Pero hubiera esperado un llamado de él. Fue una censura grotesca”, indicó.

A su vez, aseguró que aunque admite haberse sentido usado, él aprovechó la instancia para usar su programa en La Red y así mostrar una postura divergente. “Yo se que Víctor me tenía para blanquear un poco, y cuando le decían que tenía puros programas de izquierda, él decía que tenía a Checho Hirane. Yo entiendo que me usaron. Pero yo también usé el espacio para poder mostrar una visión distinta de la sociedad”, cerró el humorista.