Seremi de Salud tomó una drástica medida con jóvenes que participaron en fiesta de Cachagua

Más de 20 personas habrían entregado "información incompleta o falsa" al Minsal sobre contactos estrechos en los eventos clandestinos de Zapallar.

El seremi de Salud de Valparaíso, Francisco Álvarez, solicitó a la Fiscalía investigar a "más de 20 jóvenes" por presunta obstrucción a la vigilancia epidemiológica que desarrollan tras las fiestas clandestinas realizadas en Cachagua a fines del 2020, y de las que la autoridad sanitaria tomó conocimiento hace una semana.

Según reveló a Radio Universo, "muchos jóvenes dieron una escasa información de los contactos estrechos" en los eventos de la comuna de Zapallar, hasta que el Minsal confirmó que esto sería investigado por el Ministerio Público, y entonces "automáticamente los mismos jóvenes comenzaron a entregar más información".

"Sin embargo, otros se quedaron callados y eso es totalmente grave, porque en el fondo están escondiendo con quién estuvieron y para nosotros desde el punto de vista de la investigación epidemiológica es importante hacer la trazabilidad rápido, para poder aislar a todas las personas", reafirmó.

En ese sentido, Álvarez confirmó el ingreso de una denuncia ante Fiscalía para que se indague "la entrega de información incompleta o información falsa (...) es obstrucción a la investigación epidemiológica".

"Denunciamos a más de 20 jóvenes, para que la Fiscalía determine quién fue el que entregó información incompleta o no. Por otra parte además, denunciamos a los organizadores, que ya los tenemos sumariados, y a dos jóvenes que no habían podido ser ubicados", entre ellos, uno que dio positivo a coronavirus, pero que aún no pueden contactar.

La autoridad sanitaria hizo hincapié en que "Zapallar es el ejemplo nacional de una fiesta clandestina, que está al borde de terminar en una tragedia, porque ya tenemos más de 20 jóvenes contagiados".