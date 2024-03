¡Será formalizada! Periodista destapa mentira de mamá de Camila Polizzi

Volvió a la palestra Camila Polizzi, esta vez porque su madre Luisa Fonseca Galaz será formalizada por lavado de activos en el mismo caso que se investiga a su hija. Recordemos que Polizzi, quien quiso ser alcaldesa de Concepción, se encuentra con arresto domiciliario total y se le acusa de defraudar al Gobierno Regional del Biobío por una suma que supera los $250 millones a través de una fundación.



“A propósito de las distintas diligencias investigativas que se han realizado desde el comienzo de la investigación y por el dinamismo de la misma, se ha tomado la decisión de pedir audiencia de formalización respecto de la imputada Luisa Fonseca Galaz por el delito de lavado de activos”, dijo la persecutora del caso. Tras la exposición de esta noticia en los matinales, el periodista Roberto Saa recordó un tenso momento que vivió con la progenitora de la acusada de fraude.



¿Qué contó el periodista sobre la madre de Camila Polizzi?



Luisa ha hablado solo una vez públicamente y fue cuando el reportero se encontraba realizando un despacho para el matinal de Mega desde las cercanías del hogar de la imputada. “La mamá que salió recién, y que no es nuestro objetivo ni nada, sólo se nos acercó y nosotros pensamos que quería hablar, por eso nos acercamos a ella”, señaló el periodista en esa instancia.



“Claramente estaba viendo el programa, porque ella me dice ‘tú hablaste del respeto, de la mamá’ y yo dije ‘no, si yo no la quiero entrevistar, pensé que me quería decir algo, por eso me acerqué nada más’. Ella estaba viendo el programa” agregó.



Saa aprovechó la contingencia para contar más sobre el “encontrón” en vivo que tuvo con la mujer. “No fue el único encontrón que tuvimos con ella. Cuando ella (por Camila) iba donde el abogado, que queda en pleno centro de Concepción, iba con la mamá, entonces teníamos que entrevistarla (…) ella expresó su molestia porque nosotros estábamos en ese lugar, nos tiró un dato que no era correcto, porque nos dijo que ella (por Camila Polizzi) no estaba ahí y al rato la vimos ahí... bueno, es la mamá y se entiende”, cerró.

#24Tarde | Formalizarán a mamá de Camila Polizzi el día jueves 4 de abril por lavado de activos.



