El argentino fue presentado el pasado viernes en el Estadio Monumental.

Nicolás Blandi fue una verdadera obsesión para Blanco y Negro y Colo-Colo, el ex delantero de San Lorenzo se demoró en llegar, pero finalmente se convirtió en el flamante ariete del Cacique.

El "goleador" será una importante inversión para el Popular, pues según detalló El Mercurio, será el jugador mejor pagado del fútbol chileno.

El citado medio aseguró que Blandi recibirá 1,2 millones de dólares por año, es decir, 77 millones de pesos mensuales.

Presentado en el amistoso ante Godoy Cruz, el argentino entregó sus primeras declaraciones, donde alabó a Esteban Paredes:

"Yo no vengo a hacer olvidar a Paredes, él ha hecho historia en el club, en el país, en la liga y eso no se borra con nada. Trataré de aprender de él y me parece que no son buenas las comparaciones. Yo vengo a tratar de hacer mi camino, de hacer mi historia y de contribuir con el equipo y la institución", aseguró.