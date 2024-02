Durante la jornada, el periodista y conductor de Mega Noticias Alerta, Rodrigo Sepúlveda se fue con todo en contra de las autoridades por el baleo a una niña de apenas 7 años en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. El profesional indignado aclaró que sus opiniones no se trataban de tendencias políticas y que le parecía insólito que ocurrieran estas cosas mientras los niños intentaban tener una vida normal.



Según información entregada por el Hospital Dr. Exequiel González Cortés, la menor se encuentra fuera de riesgo vital y está siendo atendida para mantenerla fuera de riesgo. Sin embargo, deberá ser sometida a una operación para que le quiten el proyectil que la impactó. Además el comunicador aseguró que vecinos de la comuna le comenzaron a escribir en sus redes.



¿Qué le dijo Sepu a las autoridades por este nuevo ataque a una menor de edad?



“Me cuentan que casi es como un juego. Es una banda de niños muy jóvenes que comienzan a disparar al azar. Entonces, esta niña está herida, pudo haber muerto, estaba compartiendo en una plaza. No me tomen como el pesado de siempre, pero yo no me puedo callar, porque mucha gente se burla y me dice ‘ay, Sepu, otra vez le estás pegando al Presidente’. Yo les quiero decir que no tengo compromisos políticos con nadie”, partió señalando el periodista.



Luego agregó que sin importar quien esté en el poder estos temas no podían pasar desapercibidos. “Sea quien sea que esté a cargo del país y sucedan estas cosas, uno no se puede callar. No sé si le pasa a usted en su casa, pero están baleando a niños y niñas en Chile. 38 niños fallecidos, asesinados varios, murieron”, lanzó.



“¿Dónde están las prioridades hoy en Chile? ¿Dónde están las grandes discusiones? Cuando se te mueren niños y niñas en este país, se transforma en la única prioridad para tu casa. El Presidente se comprometió a darles más seguridad (a los vecinos de esta comuna) y siguen baleando a niños y niñas”, dijo molesto para luego mencionar varias interrogantes que tiene sobre la gestión de las autoridades.



“Pónganse un ratito en el caso de estas familias. ¿De qué estamos hablando? Esto no es un campo de batalla donde toda la gente tenga acceso a armas. ¿Qué se creen? Autoridades, pónganse en el caso de esas familias. ¿No se vuelven locos? La gran prioridad es la seguridad, no las elecciones municipales”, finalizó.

