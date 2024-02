Tras el inicio del Festival de Viña del Mar, a pocas semanas de que ocurrieran los incendios en la zona, varios personajes han criticado a los organizadores y a la alcaldesa Macarena Ripamonti. Ese fue el caso del periodista, Rodrigo Sepúlveda quien aseguró que nunca estuvo de acuerdo con que se realizara este evento veraniego sobre todo porque la cantidad de fallecidos y personas damnificadas que hubieron.



Cabe mencionar que tras los siniestros, más de 7.000 familias perdieron sus hogares y hubo 133 personas fallecidas, lo que la posicionó como la catástrofe más grande desde el terremoto del 27 de febrero del 2010. Actualmente en la zona muchas de las familias se encuentran viviendo en carpas y los trabajos de reconstrucción podrían tardar años en efectuarse en los lugares arrasados por las llamas.



¿Qué críticas lanzó Rodrigo Sepúlveda?



"El tema que me pega y mucho es que aquí murieron 133 personas. Yo no era partidario de que se hiciera una gala ni el Festival de Viña. A mí me choca mucho tener un lugar donde hay show y, metros más allá, gente que está muy golpeada aún", señaló Sepu en Mega Noticias Alerta. Sobre este mismo tema agregó que él hubiese destinado todo el dinero recaudado a las familias damnificadas.



“Yo hubiera invertido toda la plata del Festival de Viña y hubiera levantado esa ciudad. Eso es lo que yo hubiera hecho. Y entiendo los contratos que hay y todo lo que significa levantar el Festival de Viña, pero con esta tragedia no era el momento de hacer un Festival de Viña(...) La plata la hubiera designado de inmediato para reconstruir la ciudad y el Festival lo hago después”, dijo.



“Entonces, cuando escucho a la alcaldesa decir que aquí hay ‘aprovechamiento político’ pareciera que no hay gente que murió. Como que la acusación hoy toma más importancia cuando se te murieron 133 personas”, complementó. Así mismo criticó el cartel que mostró la edil de Viña en la Quinta Vergara. “En un Festival, aparecer con un cartel, a mí no me parece. Después uno puede dar una conferencia respecto al tema, pero hoy no”, cerró.

LEY DE INCENDIOS AHORA!!!

Muy bien Alcaldesa Macarena Ripamonti!!!@MacaRipa pic.twitter.com/qbafc3px6V — Illapu (@illapu) February 26, 2024