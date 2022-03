Sensual Spiderman se defendió tras ser funado por enviar foto “hot” en Instagram

"Le pedí disculpas, onda no fue mi intención incomodarla, eliminé la foto, los últimos mensajes y me despedí”. aclaró el bailarín.

Una fuerte funa surgió durante las últimas horas a través de redes sociales, donde una joven de 24 años denunció que el “Estúpido y Sensual Spiderman” le habría enviado una foto “hot”.

“El Sensual Spiderman me empezó a seguir el otro día y me empezó a hablar. Hoy me mandó una foto ‘hot’ y como yo me incomodé, empezó a borrar todos los mensajes y después me dejó de seguir”, afirmó la mujer.

Luego, a modo de aclaración, explicó que “la foto que me mandó no es explícita y creo que esto es muy cuestionado por muchos (onvres). Yo dije que era ‘hot’ y en mis historias dije que no era explícita, pero no porque no muestre el pene significa que no sea inapropiado. Ojo ahí”.

“A lo que yo voy es que no se debiese mandar fotos sin el consentimiento de la otra persona. No pretendía que fuera una funa, solo que se visibilizara el hecho de que como mujeres siempre recibimos fotos/videos/comentarios incómodos y fuera de lugar”, añadió.

Asimismo, la joven precisó que “no tengo toda la conversación porque no saqué fotos de todo lo que hablamos. Solo de lo más importante y el resto él lo borró y no alcancé a sacar más pantallazos, pero les subí las que tenía”.

“Esto lo hice porque es una figura pública y siento que se aprovecha de eso y de su imagen para hacer este tipo de cosas”, añadió.

Finalmente, reveló que “muchas personas me comentaron que no es primera vez que lo hace y que además ha hecho varias cosas más que son reprochables”.

“Yo nunca pido fotos, no me gusta que me manden fotos, videos o comentarios ordinarios. A mí me da mucho asco, me incomoda mucho”, cerró.

La defensa del Spiderman

Tras conocer la funa en su contra, el “Estúpido y Sensual Spiderman” decidió responder en sus redes sociales. “La conversación parte con Arsmate (only fans chileno). Le pregunté cómo le iba ya que ambos hacemos ese trabajo”, explicó el bailarín.

Para respalda su versión, compartió una serie de pantallazos de la charla completa. “Acá le dije como se lo diría a cualquier hombre o mujer que representa menos edad porque para la mayoría de las personas es agradable que se lo digan, incluso ella me responde que tiene la cara de bebé”, indicó.

“Y acá le dije que tenía 34 y me trata de viejo. Obvio que no me siento viejo y le envié una foto que se me ve el dorso y un poco las piernas con el fin de mostrarle que no estoy viejo y es una que la vio todo Chile, porque con esa promocioné el only solidario”, añadió.

Asimismo, precisó que “le respondí que se la mandé porque me había dicho viejo. Luego de eso le pedí disculpas, onda no fue mi intención incomodarla, eliminé la foto, los últimos mensajes y me despedí”.

“Siempre trato de conversar, comentar con la gente que me sigue o sigo y le escribo a hombres y mujeres por igual, sin embargo, si algo se malinterpreta pido disculpas. Somos personas y todos cometemos errores. Nadie está libre de eso”, cerró.