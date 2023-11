La comerciante que grabó y difundió un video en donde un grupo de extranjeros amenazaban con armas a un par de guardias en Quinta Normal ha sido víctima de amenazas y hostigamiento. Sin embargo, no se ha quedado callada.



Recordemos que el registro fue ampliamente cuestionado y generó una serie de reacciones, incluso en el Gobierno, sobre la presencia de migrantes ilegales y sus actos vandálicos en el país.



Señora que grabó a extranjeros con armas recibe amenazas



En un nuevo video viral, la comerciante expuso a una joven que se había dirigido hasta su puesto, afuera del conocido parque, para amenazarla por el video anterior que había grabado “delatando” a los delincuentes.

“Oye, deja de amenazarme. A mí no me vengai con cuestiones aquí. A mí no me interesa porque yo a ustedes no les tengo miedo”, partió diciendo la vendedora.



Quien lugo molesta expresó. “Sal de aquí, estoy en mi puesto de trabajo. ¡Qué me vení a intimidar aquí, mocosa de mier...! En vez de andar estudiando. ¿Creís que te tengo miedo? Y voy a subir al TikTok todas las hue... que yo quiera”.



El nuevo video generó enojo entre los usuarios de la red social, quienes apoyaron a la mujer por su reacción.



“Cuando pase por ahí, le compro a esa señora, bien ahí”, “¿Quién se hará responsable cuando algo le pase a la señora?”, “Admirable la valentía de la señora. Esperemos que nada le pase, aquí estamos desamparados ante el hampa” y “Creo que tenemos nueva ministra de defensa”, fueron algunos de los comentarios que dejaron.