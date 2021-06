Senadores UDI nuevamente criticaron la urgencia para ley de matrimonio igualitario

Luz Ebensperger cuestionó que "el Ejecutivo no ha participado hasta hoy en el proyecto y sí ha venido insistiendo que hay otras urgencias"

Este miércoles se reinició la sesión en la comisión de Constitución del Senado por el debate en particular de las indicaciones presentadas en el proyecto de matrimonio igualitario.

La discusión ha levantado diversas reacciones desde el propio sector oficialista, a pesar que el Gobierno en su última Cuenta Pública le puso urgencia, algunos senadores de la UDI han presentado sus reparos, como Iván Moreira y Luz Ebensperger, quienes no están conformes con la iniciativa.

“La intolerancia de quienes están de acuerdo con el matrimonio entre homosexuales no puede imponer una forma de pensar distinta a quienes pretendemos defender el matrimonio entre un hombre y una mujer, porque eso es para nosotros por convicción moral y cristiana de construir familia“, cuestionó el senador.

En la misma línea, expresó que “hemos visto una intolerancia demasiado exagerada“.

Por su parte, la legisladora indicó que “le he preguntado al Ejecutivo por qué la urgencia al proyecto, porque eso no se condice a nueve meses del término de un gobierno, donde hay un proyecto en el que el Ejecutivo no ha participado hasta hoy y sí ha venido insistiendo que hay otras urgencias“.

“¿Cuál es la razón, y no me han contestado, para esta postura? ¿Por qué hoy esto es una urgencia? Aún no tengo respuesta ni lo entiendo“, finalizó.