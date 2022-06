Senadora Ximena Rincón mostró su preocupación por la Nueva Constitución

"Me preocupa que hagamos una falsa promesa a la ciudadanía", señaló la parlamentaria de la DC.

La senadora de la DC, Ximena Rincón, elevó un proyecto junto a otros parlamentarios para reducir a 4/7 el quorum para reforma constitucional.

En entrevista con El Mercurio, la militante de la DC señaló que el objetivo es "viabilizar las transformaciones [...] Ha habido muchas conversaciones entre ellas las que ha propiciado nustro jefe de bancada, Eric Aedo, con sectores de la derecha en torno a aprovechar su voluntad de avanzar en transformaciones".

La parlamentaria también citó al ministro Giorgio Jackson como el "incitador" del proyecto, ya que "dijo que el programa de gobierno no se va a poder materializar con esta Constitución, y la única explicación son los quorum. No podemos seguir en esta discusión, cuando la derecha lo ofreció hace dos semanas y el Gobierno le dio un portazo. No entiendo el portazo, si fuera Gobierno lo tomaría y avanzaría".

Al respecto, insistió en la idea y señaló que "si hubiera sido Presidenta de la República, los habría llamado y comprometido. Emplazaría a las fuerzas políticas a fijar una hoja de ruta en el escenario de que gane el rechazo".

La parlamentaria se refirió al "portazo" que le dió el Presidente Boric al tema del quorum, quien lo aseguró que "no ve al progresismo ahí".

En esta línea, dijo "me siento parte del progresismo, he dado muchas muestras en mi vida. Hoy es más popular vestirse de progresista en las redes sociales, decir ‘soy progresista porque apruebo’ y no asumir un liderazgo de qué es mejor para el país”.

Para la senadora, "la Convención se politizó e ideologizó en extremo; de las más de 2 mil iniciativas ciudadanas se recogió solo el aborto. La inmensa mayoría silenciosa no se expresa por redes y no encuentra en este texto la respuesta a sus demandas históricas, como seguridad y violencia, los remedios, especialidades médicas, vivienda, conectividad digital, alimentos".

"(...) Cómo van a implementar estos 120 derechos sin cronología ni presupuesto consagrados en la Constitución. Me preocupa que estemos haciendo una falsa promesa a la ciudadanía", agregó. Por último señaló que "cuando generas esperanza y provocas frustración, hay un problema que en algún momento va a estallar".