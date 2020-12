Senadora Allende insistirá en indulto a los presos del estallido social

Tras el rechazo de toda la derecha y el Gobierno de Sebastián Piñera, la senadora Isabel Allende insistirá en el proyecto.

La senadora del PS, Isabel Allende, anunció que insistirá con el proyecto de ley que busca otorgar un indulto a los presos del estallido social, luego de la negativa de toda la derecha chilena, incluido el Presidente Sebastián Piñera y su veto.

La parlamentaria explicó que “buscaremos perfeccionarlo y colocar límites, donde se debe hacer la distinción en hechos que merecen un fuerte reproche penal y social por su gravedad, como delitos que ponen en riesgo la vida de personas, de los que solo son delitos contra el orden público, sobre todo, en los que se han visto involucrados jóvenes sin antecedentes penales previos“.

“Adherí al proyecto de indulto convencida de la necesidad de visibilizar una realidad que ha estado escondida en el último tiempo: el abuso de la persecución penal y el uso desproporcionado de la prisión preventiva contra los manifestantes detenidos durante el denominado estallido social”, añadió.

“En este sentido hacemos un llamado amplio al diálogo, que nos permitan explorar diversas alternativas entre el gobierno, oposición y oficialismo para encontrar una medida legislativa y política urgente, que permita destrabar este conflicto social. Porque lo que no podemos hacer es negar la existencia de situaciones abusivas y arbitrarias, por lo que desde ya creemos que el veto anunciado no da cuenta de la necesidad de encontrar acuerdos en esta materia. Debemos acelerar los procesos, terminar con el uso desmedido de la prisión preventiva, siendo el indulto propuesto una solución excepcional, pero no la única”, cerró.