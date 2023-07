Senador Soria se va a los gritos en medio de sesión por caso Fundaciones

El senador Jorge Soria (PPD) protagonizó un tenso momento que llegó a los gritos durante una sesión de la Comisión de Vivienda, en la que se analizaba el escándalo por los convenios entre fundaciones y el Ministerio de Vivienda.

El parlamentario por Atacama no aguantó que el presidente de la instancia, Fidel Espinoza (PS), lo apurara en terminar su intervención y reaccionó enrabiado.

“¡Ya termino! ¡Y aunque te moleste estoy pensando en mi Chile, en mi gente que está sufriendo, que no come! ¡Y que si tú estás apurado, bueno, ándate a otra pega y no seas ni senador ni diputado! ¡Aquí uno viene porque quiere al pueblo, a su país, Chile, y si no, no vengan pues! Todo apurado no hacemos nada”, lanzó Soria, golpeando la mesa.

Senador Soria pide disculpas

El momento sorprendió a los presentes en la comisión, incluido al ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien estaba en la instancia para entregar antecedentes sobre las posibles irregularidades en el caso Fundaciones.

A pesar de los gritos, el senador Espinoza quiso pasar por alto el momento y no se dijo nada al respecto. Tampoco lo hicieron los demás. Solo al término de la sesión, Soria se disculpó.

“Perdona que haya sido un roto, presidente, pero si no rompemos el sistema, vamos a seguir en esta reunión siempre apurados, todos apurados. Dejemos de estar apurados”, recalcó.