Senador Moreira realizó una inédita confesión tras su votación por el retiro del 10%

El parlamentario de la UDI admitió que votar por la aprobación del proyecto le "cambió la vida".

El senador de la UDI, Iván Moreira, está viviendo el momento más dulce en su carrera política. Y es que el parlamentario se ha sacado el molde de parlamentario "duro" y "facho", gracias a sus intervenciones en la televisión y su histórica votación a favor del retiro del 10% de los fondos de las AFP.

"El malo se transformó en bueno y me cambió la vida. Sentí que había hecho algo bueno por los demás, por la demanda de mi país. Sentí que ha habido una valoración que no tiene dimensión, porque nadie esperaba que yo actuara desde una perspectiva humana que, de alguna manera, rompió un paradigma de lo que la gente pensaba que era la derecha y, sobre todo, de lo que yo siempre he representado", señaló Moreira.

Ante los dichos de JC Rodríguez y su mutación a "buena persona", el senador indicó que "siempre he sido una buen persona y mis amigos lo saben. Cuando fui alcalde de La Cisterna, y luego diputado, hace muchos años, la gente de la feria siempre reconoció en mí a una persona cercana, y quizás distante de ellos en lo político".

El parlamentario agregó que ahora en la calle le dicen "Moreira el bueno”.

Al ser consultado por la motivación para votar por el retiro del 10%, el díscolo senador recalcó que vio "la valentía de los diputados de la UDI, y la reacción que tuvo la directiva de la UDI tras la votación, de pedir su expulsión. Cuando te envían al tribunal de un partido no es para tirarte la oreja, es para expulsarte. Eso permitió que yo me adelantara en 3 o 4 días en la decisión de votar a favor, con un voto solidario, humano y cristiano, un voto de paz social".

¿Algún adversario le dijo algo?

"Los que me conocen saben que soy buena persona. Lo más importante en política es que te respeten, y a mi me respetan por mi consecuencia hasta mis adversarios", cerró.