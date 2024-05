¿Hacia el infinito y más allá?: Senador Karim Bianchi asegura que fue abducido por extraterrestres

El senador independiente Karim Bianchi reveló que en 2012 fue abducido, presuntamente, por extraterrestres. Incluso aseguró que tenía visiones con búhos y que generaba tensión eléctrica.

Durante el programa Not News de Via X, Bianchi relató su experiencia. El político aseguró que hace 12 años, viajaba en automóvil entre Puerto Natales y Punta Arenas, cuando de pronto vio una luz en un platillo y luego fue transportado 200 kilómetros.

“Venía camino de Natales a Punta Arenas, se me acerca una luz que giraba en un platillo, se me apaga el vehículo, venía conversando por teléfono con alguien, se me apaga todo y luego aparezco 200 kilómetros más adelante, y con la persona que estaba hablando le dije ya llegué”, manifestó el parlamentario.

Karim Bianchi afirmó que tras ese episodio tuvo visiones con búhos y que buscó ayuda en una “persona experta”. Sostuvo que “después de ese evento, veía búhos y lechuzas en todas partes. Tuve que averiguar con una persona experta, entonces tenía un significado de que uno veía por el giro del cogote y los ojos, una persona me regaló un búho”.

Por último, explicó que luego llegó una persona a su oficina de la época, que aseguraba venir de otro planeta. Dicho individuo le entregó documentos secretos de la NASA.

“Lo peor fue que llegó a una oficina, yo trabajaba en la radio, llegó un viejo pelado chico a la oficina y me trajo unos papeles. Y me dijo usted tiene que difundir el mensaje y me trae papeles que eran secreto de la NASA”, señaló.

“Me dijo que era una persona de otro planeta, y, dado que yo se habían abducido, me traía esos documentos que aún tengo”, concluyó.